Законный механизм установки газовых счетчиков: Нафтогаз выдвинул условия

Правительство хочет, чтобы газовые счетчики гражданам установил государственный Нафтогаз вместо частных облгазов, которые по закону должны были их установить до 2018 года, ведь стоимость счетчиков была заложена в тариф.

Однако, почему-то не успели и парламент по их просьбе перенес этот срок на 2021 год. И это несмотря на то, что в тарифах за газ люди уже годами оплачивают стоимость счетчиков которые им должны установить. Но газоснабжающие компании не спешат это делать, ведь имеют из этой схемы миллиардные прибыли.

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После заявления правительства НАК публично взял на себя обязательства установить потребителям газовые счетчики, но только после того, как появится законный механизм установления счетчиков.

Поэтому пока людям нужно или ждать пока чиновники утвердят план, разработают механизм и начнут устанавливать счетчики за счет государства, или же делать это самостоятельно. Специалисты подсчитали, что за год физически можно установить не более 600 тыс. счетчиков, а стоимость одного вместе с установкой ныне минимум 4,5 тыс. гривен.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему украинцы получают завышенные счета за газ и что делать.

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