Закрытые предприятия и работники в отпусках — как выживает бизнес на карантине

Украинцы, закаленные не одним кризисом и войной, уже давно научились рассчитывать только на себя. Однако, когда маленькая кофейня, которая ежедневно приносила копейку, или мастерская по ремонту обуви — закрыта — запас прочности уменьшается, а сбережения тают на глазах.

Почти месяц украинцы на карантине — кого-то уволили, кого отправили в отпуск за свой счет, кому уменьшили зарплату — бизнес многих просто стал.

Как живется тем, кто остался без дохода, как им может помочь государство, и что им можно посоветовать — смотрите в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как бизнесу пережить карантин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.