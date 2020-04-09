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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Закрытые предприятия и работники в отпусках — как выживает бизнес на карантине

Украинцы, закаленные не одним кризисом и войной, уже давно научились рассчитывать только на себя. Однако, когда маленькая кофейня, которая ежедневно приносила копейку, или мастерская по ремонту обуви — закрыта — запас прочности уменьшается, а сбережения тают на глазах.

Почти месяц украинцы на карантине — кого-то уволили, кого отправили в отпуск за свой счет, кому уменьшили зарплату — бизнес многих просто стал.

Как живется тем, кто остался без дохода, как им может помочь государство, и что им можно посоветовать — смотрите в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как бизнесу пережить карантин.

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