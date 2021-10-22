Закрываться или вакцинироваться: готов ли столичный бизнес к красной зоне карантина

Столичные предприниматели считают, что локдаун только для непривитых в случае перехода Киева в красную зону карантина лучше чем полная остановка работы.

Сейчас почти трети представителей среднего бизнеса так и не удалось достичь докарантинного уровня доходов. А более 40% предпринимателей вообще не готовы к жестким карантинным ограничениям.

Так, ресторатор, владелец гастробара Александр Коптев рассуждает над тем, уговаривать людей вакцинироваться или закрывать заведение на время действия ограничений, ведь работать можно будет только при условии вакцинации 100% персонала.

Пока в заведениях расставили столы на безопасное расстояние, посетителей рассаживают не более четырех человек за один.

– Я не знаю, кто готов к закрытию. Если мы закроемся, неизвестно, переживем эту третью волну или нет, – говорит Александр Коптев.

Торговые центры тоже в режиме ожидания. Администрация о новых правилах владельцев магазинов предупредила.

Далее каждый арендодатель следит за количеством вакцинированного или протестированного персонала самостоятельно.

Пока ни один не заявил о закрытии. Зайти в ТРЦ смогут также только те, кто имеет необходимые карантинными требованиями документы.

– Это будет большая нагрузка на службу безопасности. Эти периоды мы уже переживали: измеряли температуру, делали температурный скрининг. Но мы продолжаем работать, – замечает директор торгового центра Инна Сотникова.

Нет 100% вакцинированных работников и в одной из фитнес-студий Киева.

Тренер Богдан Ужвий говорит, что вакцинироваться хотел давно, но не находил для этого времени, убеждая себя тем, что имеет сильный иммунитет благодаря тренировкам, к тому же, переболел ранее, поэтому не видел острой необходимости.

– Сейчас условия таковы, что я решил это сделать, – говорит он.

Совладелец сети фитнес-студий Ярослав Сойников добавляет: в случае введения красной зоны карантина будут работать только тем составом, который провакцинирован. Предупреждают об этом клиентов.

– Мы надеемся, что сознательные киевляне все же выстроятся в очередь за прививкой, кто еще этого не сделал, и это позволит нам работать, – отмечает Ярослав Сойников.

Такие же условия будут распространяться и на театры и кинотеатры. Одной из сетей, например, удалось достичь 97% вакцинированных сотрудников. Хоть вопрос теперь в другом – кто придет на сеанс, если уровень вакцинации населения мизерный.

– В кинотеатрах, где сейчас действует красная зона карантина, существенно снизилось посещение, – утверждает гендиректор сети кинотеатров Роман Романчук.

С понедельника, 25 октября, Киев может вернуться к жестким карантинным ограничениям. Школьники на каникулы уйдут уже 23 октября.

Сейчас в Киеве количество занятых коек с кислородом составляет более 60%. Для перехода в опасную зону требуется 65%.

В случае введения красной зоны карантина транспорт в Киеве будет курсировать, как обычно, но заполнять водителям позволят только сидячие места. Об остановке метро тоже речь не идет.

Спасти ситуацию может только массовая вакцинация. Пока же в столице первую дозу получила половина жителей.

Фото: Depositphotos

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