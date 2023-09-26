Железные птицы уничтожают врага: как наши бойцы самостоятельно совершенствуют FPV-дроны

Войну, начатую Россией против Украины, сначала называли войной артиллерии — из-за широкого применения этого рода войск. Сейчас все очень быстро трансформируется. Каждая из сторон уже активно применяет дроны – как наблюдательные, так и ударные, Так что украинские защитники сейчас сами совершенствуют те беспилотники, которые закупают либо своими силами, либо из наших с вами донатов.

Уничтожение враждебных позиций, где бы они ни были. Аэроразведчики 24 бригады готовятся к боевому дежурству. И пока одни готовят к бою боевых птиц, другие показывают выкуривающихся оккупантов с украинской земли.

Украинские бойцы сейчас самостоятельно совершенствуют как сами FPV-дроны, так и взрывные элементы. В основном – все за свой счет.

Для понимания, один наблюдательный дрон стоит не менее 80-100 тысяч гривен. А это без функции ночного или тепловизионного видения. Продолжительность его жизни на фронте может быть немного дольше ударной. Но это если удастся обойти вражеские средства радиоэлектронной борьбы.

FPV-дрон камикадзе – очень мощное оружие в наше время. Его цена колеблется от полутысячи долларов. Вред, который эта птичка может нанести противнику – неоценим.

– Это можно так сказать оружие, снайперское оружие. Если опытный пилот, что управляет очень хорошей техникой, можно попадать в очень маленькие, быстрые, подвижные цели. Залетать, взрывать, жечь. Стоимость этой штуки 20 тысяч гривен, а технику может бить на миллионы, – говорит боец ​​24 ОМБр им. короля Даниила, Симба.

Правда, жизнь ударного дрона очень коротка – всего один полет. При интенсивной работе только один экипаж в неделю может использовать несколько десятков беспилотников. А это сотни тысяч гривен.

Каждый член экипажа до полномасштабки жил собственной, полноценной жизнью. К ней ребята и стремятся вернуться. Осталось – победить врага. Для этого они делают все.

Но сейчас, когда враг коварен и так же активно применяет ударные дроны, наши защитники еще раз обращаются за помощью. Стоит только задонатить. Все остальные ребята сделают самостоятельно.

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