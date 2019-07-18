Привлечь инвесторов и побороть коррупцию: совещание Зеленского в Киеве и визит в Запорожье

У Владимира Зеленского выдался насыщенный день. После видеообращение к инвесторам и заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики глава государства отправился с официальным визитом в Запорожье. Там он проинспектировал ремонт дороги через Днепровскую ГЭС.

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Владимир Зеленский надеется на быстрый экономический рост. Это один из его главных приоритетов. Поэтому сейчас Президент обратился к мировым инвесторам с призывом приходить в Украину. Глава государства обещает упрощение ведения бизнеса и развитие инфраструктуры и гарантирует – он и его команда будут поддерживать каждого иностранного инвестора.

Привлечь инвесторов поможет и борьба с коррупцией. Владимир Зеленский собрал обновленный Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики. Ее главной задачей гарант видит не борьбу, а именно преодоление коррупции.

Президент поручил проверить факты хищения в деятельности компаний оборонной промышленности и при строительстве дорог. Отдельно Президент просит выяснить, насколько законно государство предоставило миллиардные дотации концерну Мироновский хлебопродукт – прибыльном предприятию, руководство которого получило огромные дивиденды. Зеленский просит всех, кто борется с коррупцией – усилить свои усилия.

После совещания в Киеве – визит в Запорожье и знакомство с ремонтом автоперехода через плотину Днепровской ГЭС. Глава государства недоволен и качеством, и темпами работ. Требует завершить ремонт до 15 октября.

А вот в ответ намерениям Путина упростить предоставление российского гражданства всем украинцам Донецкой и Луганской областей, Владимир Зеленский решил облегчить процедуру предоставления паспорта – этническим украинцам, живущим за рубежом, а также упростить получение гражданства людям, чьи права и свободы нарушают в их родных странах. По данным Офиса Президента, соответствующий механизм должен разработать МИД.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал уволить главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка после назначения нового Кабмина.

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