Акцию протеста устроили жители Ивано-Франковска под стенами гостиницы Днестр. Они требуют у владельцев восстановить предыдущий вид памятника архитектуры.

Именно здесь провозгласили Акт Обьединения. Отсюда в 1991 году стартовала Цепь единства, объединившая всю Украину, здесь жил Грушевский и Петлюра.

Более сотни лет назад этот отель построил известный венский архитектор Фредерик Януш. В настоящее время гостиницу реконструируют 7 лет. За это время в здании сменили крышу, достроили два этажа. Стеклопакетами зашили колонны, которые являлись пешеходной частью улицы.

Архитекторы говорят, что все документы сохранены, поэтому восстановить здание в первоначальном виде было не трудно. В то же время владельцы за счет аутентичных колонн увеличили площадь первого этажа гостиницы, а три года назад здание сдали в эксплуатацию.

Городские власти реконструкцию не контролируют, мол, проект согласовывали в Госинспекции архитектуры и градостроительства в Киеве, а по областям эти структуры сократили более 4 лет назад. Сама же владелица гостиницы менять в нем уже ничего не хочет.

Горожане не первый год выходят на акции против убийственной реконструкции гостиницы и готовы защищать собственную историю. Ведь не только российские ракеты уничтожают историческое наследие, но и украинская коррупция вместе с бездействием чиновников.

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