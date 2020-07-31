Оставь авто и езжай на метро: в Киеве открыли первый перехватывающий паркинг

В столице открыли первый перехватывающий паркинг. Он возле метро Выдубичи.

Рассчитан он на почти две сотни машин. Идея такова — водители, которые приезжают из пригорода, будут оставлять здесь свои авто и пересаживаться на общественный транспорт, чтобы не стоять в пробках по городу.

Столичные власти обещают в общей сложности шесть таких паркингов у шести станций метро.

Нынешняя площадка пока работает в тестовом режиме. Интересно, что подобную инновацию обещали еще два года назад, но пришли к ней только сейчас.

Ранее в Киеве патрульная полиция обозначила места, где нельзя парковаться.

На асфальте в местах, где запрещено оставлять транспортное средство, появились надписи — Место для любителей штрафов.