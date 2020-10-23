В Коломыйской инфекционной больнице почти все врачи заболели Covid-19

На Ивано-Франковщине в одной из инфекционных больниц почти все врачи заболели Covid-19. Остался один инфекционист, а пациентов обслуживает медперсонал.

В Коломыйском госпитале 17 врачей. Сейчас в заведении 21 пациент с коронавирусом, еще больше с подозрением.

В прикарпатских больницах занята более половины коек для больных Covid-19. На стационарном лечении более тысячи пациентов, преимущественно с подтвержденным диагнозом.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 23 октября, в стране обнаружили 330 396 случаев Covid-19. За сутки — 7 517 новых случаев.

За время пандемии вирус унес жизни 6 164 человек, за сутки — 121.

Выздороветь удалось 137 578 украинцам, за день — 2 680.

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