Сугробы метр высотой: в Румынии прошел снегопад

В Румынии прошел мощный снегопад. Сугробы местами достигают метра в высоту.

Непогода вызвала транспортный коллапс. В полиции говорят, в основном причина в том, что многие водители не успели сменить шины на зимние.

На дорогах активно работает очистительная техника, но коммунальщики не успевают расчищать снег. Несколько трасс даже пришлось перекрыть.

Снег в Киеве

Ранний первый снег в Киеве также вызвал немало проблем.

В ночь на 18 ноября ночь правоохранители зафиксировали почти 50 ДТП из-зп первого снега в этом сезоне.

Патрульная полиция призвали всех участников дорожного движения учитывать погодные условия и не нарушать ПДД.

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