Сугробы метр высотой: в Румынии прошел снегопад
В Румынии прошел мощный снегопад. Сугробы местами достигают метра в высоту.
Непогода вызвала транспортный коллапс. В полиции говорят, в основном причина в том, что многие водители не успели сменить шины на зимние.
На дорогах активно работает очистительная техника, но коммунальщики не успевают расчищать снег. Несколько трасс даже пришлось перекрыть.
Снег в Киеве
Ранний первый снег в Киеве также вызвал немало проблем.
В ночь на 18 ноября ночь правоохранители зафиксировали почти 50 ДТП из-зп первого снега в этом сезоне.
Патрульная полиция призвали всех участников дорожного движения учитывать погодные условия и не нарушать ПДД.
2020-11-23