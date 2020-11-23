Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Сугробы метр высотой: в Румынии прошел снегопад

В Румынии прошел мощный снегопад. Сугробы местами достигают метра в высоту.

Непогода вызвала транспортный коллапс. В полиции говорят, в основном причина в том, что многие водители не успели сменить шины на зимние.

На дорогах активно работает очистительная техника, но коммунальщики не успевают расчищать снег. Несколько трасс даже пришлось перекрыть.

Снег в Киеве

Ранний первый снег в Киеве также вызвал немало проблем.

В ночь на 18 ноября ночь правоохранители зафиксировали почти 50 ДТП из-зп первого снега в этом сезоне.

Патрульная полиция призвали всех участников дорожного движения учитывать погодные условия и не нарушать ПДД.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Румынии футболист забил ударом скорпиона
В Румынии футболист забил ударом скорпиона
В Румынии горела больница для больных Covid-19 — погибли 10 пациентов
В Румынии горела больница для больных Covid-19 — погибли 10 пациентов
Румыния закрыла авиасообщение с Украиной из-за коронавируса
Румыния закрыла авиасообщение с Украиной из-за коронавируса
Румыния обязала украинских туристов проходить 14-дневный карантин
Румыния обязала украинских туристов проходить 14-дневный карантин
Везли сигареты. На границе с Румынией пограничники стреляли по контрабандистам
Везли сигареты. На границе с Румынией пограничники стреляли по контрабандистам
Закон Об образовании не будут менять по требованию других стран — Кулеба
Закон Об образовании не будут менять по требованию других стран — Кулеба
Украина и Румыния договорились о военно-техническом сотрудничестве
Украина и Румыния договорились о военно-техническом сотрудничестве
В Польше и Румынии резко увеличилась заболеваемость Covid-19
В Польше и Румынии резко увеличилась заболеваемость Covid-19
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка