Замена бэби-боксов: последствия для предпринимателей и трудности для родителей

Замена бэби-боксов на деньги вызывает немало вопросов. И пока лучше понятно, кто потеряет от этого, чем кто выиграет. Прежде всего, проиграли наши предприятия, которые изготавливали большую часть товаров пакета малыша. Заказ отменили, поэтому рабочие места придется сократить — а это около тысячи человек.

Кроме того, бэби-бокс обходился государству в 3800 грн., а сейчас на каждого малыша будут давать по 5000 грн. Это дополнительные 500 млн из бюджета. Но хоть денег и больше, купить за них родители смогут меньше. Деньги можно будет потратить только в спецмагазинах на детские товары.

В Минсоцполитики говорят, это пилотный проект на полтора года.

Решились на это, потому антимонопольный комитет последние закупки отменил. Если бы тендер объявили, это затянулось бы на несколько месяцев.

В ЮНИСЕФ тоже мониторили отзывы, и по их данным 8 из 10 родителей были довольны именно натуральным бэби-боксом.

Но математика теперь другая. Хоть сумма и больше, но родители будут покупать все по розничным ценам. И тот же набор из пакета малыша теперь обойдется на 50, а то и 200% дороже — в среднем 7 тыс. грн. Но еще одна сторона — поддержка украинского производителя. Особенно сейчас, в условиях пандемии.

Родители, которые в этом году не получили пакета малыша, получат спецкарту с сентября и смогут ее использовать еще в течении минимум 12 месяцев.

С 1 сентября 2020 года родителям вместо натуральной помощи Пакет малыша начнут выдавать карточки на 5 тыс. грн.

Получить компенсацию можно в течение года после рождения ребенка и потратить исключительно на него.

В тоже время Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал правительство Украины сохранить программу поддержки семей с детьми вместо монетизации помощи.

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