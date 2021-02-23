Замена Буковеля: стоимость отдыха в Березовке и услуги

Неподалеку Одессы в городке Березовка девятый год подряд работает лыжный курорт, который в этом году многим украинцам заменил Карпаты.

Для любителей зимнего экстрима обустроили три трассы. Учебная — длиной 120 метров, две основные — 650 и 700 метров. В 2020 году из-за закрытых границ отдыхающих в Березовке значительно больше.

Основатель оздоровительного комплекса Евгений Бондарец отметил, что наибольшее количество посетителей приходится на выходные — субботу и воскресенье. Чаще всего туристы прибывают из Одесской, Николаевской областей, Херсона и Каховки.

Цены в Березовке значительно меньше, чем в Карпатах. Дневной абонемент на подъемник стоит 700 грн в выходные, 500 грн — в будние дни. Аренда снаряжения здесь также вдвое дешевле.

Тур выходного дня стоит в среднем 1 тыс. грн — вместе со скипас и арендой снаряжения. Для тех, кто впервые встал на борд или лыжи есть услуга инструктора, который за 450 грн в час помогут овладеть трассой.

По словам посетителей, курорт в Одесской области отличный вариант для обучения. К тому же он находится недалеко от Одессы — всего за полтора часа.

Кроме того, на территории курорта для туристов построили гостевые дома, номера стоят от 700 грн до 1,3 тыс. грн. У трасс лыжникам предлагают горячие напитки и перекус.

В теплую погоду снег на трассах насыпают с помощью снегогенератора и двух пушек. На юго-лыжном курорте уверяют — будут работать как можно дольше — пока будут позволять погодные условия.

В январе 2021 на курорте в Березовке образовали большие очереди из-за увеличения наплыва отдыхающих.

Во время сильных морозов одесситы массово отправились на курорт. Желающих было так много, что очередям на горки могли бы позавидовать в Буковеле.

Также небывалый ажиотаж был на аренду снаряжения для зимнего отдыха: лыж, сноубордов и тому подобное.

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