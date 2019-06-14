Вместо 59 постов только 2: в Коблево и Рыбаковке нехватка спасателей

На Николаевских курортах не хватает спасателей. Из необходимых почти шести десятков постов работают только два. И это при том, что на это побережье ежегодно едет безумное количество отдыхающих с детьми.

В Коблево на сезон должны выставить 17 спасательных постов. Сейчас один – стационарный от сельсовета. Остальные посты должны обеспечить базы отдыха. Так определил исполком Коблево. Сельская власть надеется на благотворительность предпринимателей.

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На пляжах функции спасателей выполняют еще и пункты из развлечений на надувных бананах и проката скутеров. В Коблево уже есть отдыхающие, поэтому открылись и развлечения. Поэтому спасатели рассчитывают на помощь ребят из проката и сознание самих пляжников.

Сотрудники ДСНС призывают отдыхающих быть внимательными на воде – в службе надеются на сознание людей. Несмотря на то, что спасателей хватает, на популярных семейных курортах в Коблево и Рыбаковке в прошлом году за сезон на воде погибло всего три человека.

К слову, Факты ICTV рассказывали о пляжах Киева 2019.

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