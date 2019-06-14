Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Вместо 59 постов только 2: в Коблево и Рыбаковке нехватка спасателей

На Николаевских курортах не хватает спасателей. Из необходимых почти шести десятков постов работают только два. И это при том, что на это побережье ежегодно едет безумное количество отдыхающих с детьми.

В Коблево на сезон должны выставить 17 спасательных постов. Сейчас один – стационарный от сельсовета. Остальные посты должны обеспечить базы отдыха. Так определил исполком Коблево. Сельская власть надеется на благотворительность предпринимателей.

Читайте: Море в Италии: курорты, пляжи, отели, как добраться

На пляжах функции спасателей выполняют еще и пункты из развлечений на надувных бананах и проката скутеров. В Коблево уже есть отдыхающие, поэтому открылись и развлечения. Поэтому спасатели рассчитывают на помощь ребят из проката и сознание самих пляжников.

Сотрудники ДСНС призывают отдыхающих быть внимательными на воде – в службе надеются на сознание людей. Несмотря на то, что спасателей хватает, на популярных семейных курортах в Коблево и Рыбаковке в прошлом году за сезон на воде погибло всего три человека.

К слову, Факты ICTV рассказывали о пляжах Киева 2019.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленое море в Одессе: чем опасно и когда можно купаться
В Одессе позеленело море – причина
Море в Болгарии – курорты, пляжи, отели, как долететь
Как выбрать тур и отель в Египте
Турция летом: погода, отели, море
Море в Греции — курорты, пляжи, отели, как долететь
Отдых на Кипре: на какие курорты поехать
Авария самолета и утечка хлора: учения будущих спасателей в Харькове

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка