Вместо классического костюма — спортивный: как изменилась мода на карантине

Пандемия коронавируса меняет не только повседневную жизнь, но и будущее моды и шопинга.

Мировые дизайнеры как люксовых брендов, так и масс-маркет, быстро подхватили настроения и потребности людей, несмотря на хаос 2020 года.

Кроссовки на смену каблукам, футболки и пижамы стали важнее галстуки и вечерние платья. Карантинная жизнь изменила предпочтения самых ярых модников.

— Сейчас уже нет четкого распределения, что это для дома или для улицы. То есть, спортивные домашние костюмы с трениках — это уже достаточно уместный аутфит, а еще их можно сочетать с каблуками и большими сумками. Мы рады, что наше время пришло, — поделилась основательница бренда домашней одежды Екатерина Бойко.

Все реже удивляют кофепития и прогулка в рубашке пижамного стиля.

С другой стороны, домашняя оджда становится более утонченной, это уже не растянутые футболки с пятнами. К тому же, постоянные Zoom и Skype конференции требуют аккуратного вида.

— Стало меньше публичных мероприятий, людям некуда ходить, но радовать себя надо! Покупают хорошие вещи и никого не беспокоит, если ты в Skype одеваешься в одно и то же, — добавляет дизайнер Сергей Смолин.

Произошла замена — костюм формальный сменил такой же костюм, только спортивный.

Что касается медицинским масок — эксперты не дают им шансов на будущее: как только у людей появится шанс открыть лицо, они ее снимут.

Пока пандемия будет продолжаться, повседневный наряд станет основным трендом.

Мировые дизайнеры замедляют темпы планирования и делают выводы — выжить в таких турбулентных условиях поможет молниеносная реакция, актуальность и интеграция сложного момента в тренд.