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Факты / Видео / Украина / Общество

Вместо хрусталя — разруха: в каком состоянии дворец Терещенко и как его спасают

В селе Червоное Житомирской области расположен уникальный дворец Терещенко. В этом году достопримечательности исполняется 170 лет, но сейчас она переживает не лучшие времена.

Белый мрамор и венецианский хрусталь, ранее во дворце пели известные оперные певцы и демонстрировали первые видеофильмы в начале ХХ века. Сейчас же он превратился в разбитое и разграбленное здание.

В то же время ни государство, ни сельсовет не обращают на это внимания.

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Зато местные жители своими силами пытаются спасти памятник архитектуры. Они проводят экскурсии для туристов, а также пытаются привлечь внимание государства и меценатов к сохранению дворца.

Разрушение дома Уткина в Киеве

В Киеве разрушили старинный дом Уткина, который пережил две мировые войны.

Вместо него вскоре появится 26-этажный отель.

Подробнее о разрушении дома Уткина в Киеве читайте на Фактах ICTV.

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