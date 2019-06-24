Вместо платежек – $1 тыс. прибыли. В Харькове построили энергонезависимый дом

Дом, который потребляет меньше, чем отдает – в Харькове айтишник построил автономное жилье с собственной электростанцией, несколькими системами отопления, энергосберегающей техникой, скважиной и канализацией. В доме зимой тепло, летом – прохладно, строительство жилья обошлось в стоимость двухкомнатной квартиры в Харькове, а сейчас семья еще и зарабатывает на добыче электроэнергии.

Идея свести автономный дом возникла, когда родился сын, говорит Олесь Штефчук. Оказалось, что на вторичном рынке двухкомнатная дом стоит столько же, сколько жилье по современным технологиям.

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Без фундамента – специальные панели монтажники собрали за несколько месяцев. Пробурили скважину, чтобы семья не зависела от водоканала. Отказались от газа, подсоединив только электросети. За 28 тысяч долларов семья получила трехкомнатный дом. И чтобы быть энергонезависимыми – Олесь свел еще и автономную электростанцию.

Электроэнергию не накапливают, потому как аккумуляторы слишком дороги. Все, что станция производит – попадает в общую сеть. А потом из нее же питается и сам дом. 10-киловаттная электростанция производит электроэнергии больше, чем дом потребляет – на этой разницы семья и зарабатывает. Благодаря зеленому тарифу чистой прибыли за год должны тысячу долларов. Олесь посчитал – станция стоимостью в 14 тысяч долларов окупится менее чем за 10 лет.

Бойлер для нагрева воды включают только по необходимости, благодаря вайфай это можно сделать даже из офиса – делится Олесь секретами сбережения. До -15 дом обогревают кондиционерами. Если холоднее, включают керамические панели. А если электричество исчезнет, ​​то дровяная печь, там же сжигают и все, что остается после сортировки мусора.

Солнечные и ветряные электростанции в Украине начали появляться лишь в 2015 году, когда заработал выгодный зеленый тариф, говорит Олесь. Сейчас на всю страну около 8 тысяч энергоавтономных хозяйств, и половина из них появилась в 2018 году.

Своим опытом Олесь радостно делится со всеми желающими сохранить планету для потомков.

Напомним, Факты ICTV, писали как установить домашнюю солнечную электростанцию.

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