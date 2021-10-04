Вместо шахтеров — дроны: австралийские ученые показали железных горняков в действии

Австралийские ученые удивили мир новой разработкой — теперь вместо шахтеров в недра Земли спускаться дроны. Автономные летучие аппараты будут работать там, где опасно для человека. Факты ICTV узнавали, как работают железные горняки под землей.

Сейчас их испытывают в условиях, приближенных к реалиям рудников.

— Еще несколько лет назад полет дрона в пространстве без доступа к GPS казался невозможным. Теперь аппараты будут автономными, смогут обследовать любые места и даже самостоятельно принимать определенные решения в реальном времени, — рассказал инженер Люк Горвуд.

Новая технология, разработанная австралийскими исследователями, освободила дрон от GPS-зависимости. Теперь устройства ориентируются в различных средах с помощью лазерных сигналов.

Вместо того чтобы отправлять людей в потенциально опасные места, туда можно будет запустить беспилотник, который все разведает и передаст информацию. Также беспилотник можно запрограммировать, чтобы он автоматически проверял определенные вещи. Например, крепления, которыми укрепляют стены и потолок шахт. Это сэкономит рабочим время и будет держать их подальше от угроз.

— Когда говорят об автономных технологиях, люди думают о потере рабочего места. В нашем случае речь идет о том, чтобы освободить людей от опасности, — добавил генеральный директор исследовательского центра Стивен Бокселл.

Разработчики подчеркивают — их технология передачи информации с помощью лазерных сигналов подходит не только для дронов. Оборудование можно монтировать в роботов, которые занимаются поисками на месте обвалов или обезвреживают бомбы, а также установить в рюкзак путешественника или на авто для получения информации в реальном времени.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.