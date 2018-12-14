Вместо школы – бывшая камера пыток. Как учатся дети в селе Квасы

Вместо просторной и современной школы – старые деревянные дома. Почти четыреста детей в горном селе Квасы учатся в шести сельских домах, приспособленных под школьные классы.

Начальная школа расположена в бывшей жандармерии, здесь пытали людей. Теперь в четырех крошечных помещениях ютится 150 учеников. Классы проходные.

Все школьные помещения – в аварийном состоянии. В здании нет никаких удобств, туалет на улице, руки помыть негде.

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О новой школе в Квасах мечтают десятилетиями. На нее всегда не хватает денег. Проект разработали еще 15 лет назад.

В Квасах надеются что областная и государственная власть, наконец, их услышит. И выделит все деньги на строительство школы. Потому что с каждым днем ​​старые здания разрушаются, находиться там становится опасно для жизни.

К слову, студенты в Луцке требуют введения льготного проезда в маршрутках.

Опубликовано Декабрь, 14 в 14:14



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