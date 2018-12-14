Вместо школы – бывшая камера пыток. Как учатся дети в селе Квасы

Вместо просторной и современной школы – старые деревянные дома. Почти четыреста детей в горном селе Квасы учатся в шести сельских домах, приспособленных под школьные классы.

Начальная школа расположена в бывшей жандармерии, здесь пытали людей. Теперь в четырех крошечных помещениях ютится 150 учеников. Классы проходные.

Все школьные помещения – в аварийном состоянии. В здании нет никаких удобств, туалет на улице, руки помыть негде.

Смотрите: Туалет на улице и закрытые кассы: состояние железнодорожных станций в Украине

О новой школе в Квасах мечтают десятилетиями. На нее всегда не хватает денег. Проект разработали еще 15 лет назад.

В Квасах надеются что областная и государственная власть, наконец, их услышит. И выделит все деньги на строительство школы. Потому что с каждым днем ​​старые здания разрушаются, находиться там становится опасно для жизни.

К слову, студенты в Луцке требуют введения льготного проезда в маршрутках.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сами выбирают предметы для изучения: как учатся школьники в Польше
Живые йогурты и витаминные супы: чем будут кормить украинских школьников
Столовая-ресторан и роботы: как работает сверхсовременная школа на Житомирщине
Безденежье: на Верховинщине массово закрывают садики, музыкальные и спортшколы
Столовая через двор, туалет на улице: как учатся школьники в Николаевской области
В школе под Киевом ученик распылил газ: девять детей в больнице
Затопленные кабинеты и грибок на стенах: на Волыни затопило школу
Под угрозой 600 детей. Немишаевская школа нуждается в срочном ремонте

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка