Вместо школы – бывшая камера пыток. Как учатся дети в селе Квасы
Вместо просторной и современной школы – старые деревянные дома. Почти четыреста детей в горном селе Квасы учатся в шести сельских домах, приспособленных под школьные классы.
Начальная школа расположена в бывшей жандармерии, здесь пытали людей. Теперь в четырех крошечных помещениях ютится 150 учеников. Классы проходные.
Все школьные помещения – в аварийном состоянии. В здании нет никаких удобств, туалет на улице, руки помыть негде.
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О новой школе в Квасах мечтают десятилетиями. На нее всегда не хватает денег. Проект разработали еще 15 лет назад.
В Квасах надеются что областная и государственная власть, наконец, их услышит. И выделит все деньги на строительство школы. Потому что с каждым днем старые здания разрушаются, находиться там становится опасно для жизни.
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