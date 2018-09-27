Вместо свалки – на кухню ресторана. Как в Швеции спасают почти испорченные продукты

100 килограммов пищи за год выбрасывает примерно каждый европеец. Это данные ООН. Поэтому в мире – новый тренд. Максимально эффективно использовать продукты.

В супермаркетах Финляндии продукты у которых заканчивается срок годности раздают бесплатно. А в шведском городе Мальме открыли ресторанчик в котором подают блюда из продуктов, которые хотели выбросить.

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Меню каждый день разное, ведь повара никогда не знают, каким будет продуктовый набор. Цен в ресторане нет. Каждый оставляет ту сумму денег, которую может. Посетители довольны.

Уменьшение продуктовых отходов – сейчас тренд в мире. Шведы советуют – чтобы решить проблему перепроизводства, нужно покупать меньше, но чаще. Регулярно проверять полки холодильника, чтобы съесть все продукты до того, как они испортятся. Не покупать лишнего – это забота о планете, да еще и экономия для семейного бюджета.

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Опубликовано Сентябрь, 27 в 14:54



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