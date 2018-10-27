Вместо таблеток – косяк: польза конопли и действительно ли она лечит

Не наркотик, а перспективное направление в медицине. В столице сегодня собрались сторонники декриминализации марихуаны.

Более сотни человек требовали у правительства выполнять согласованную стратегию государственной политики в отношении наркотиков. Документ предусматривает ослабление ответственности за употребление конопли, а также возможность их исследования с научной целью.

Впрочем, чиновники саботируют этот процесс, утверждают активисты. Поэтому люди требуют от правительства, наконец, пересмотреть свое отношение к каннабису.

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Травка – вместо таблеток. Киевлянин Игорь привел своего соседа в инвалидной коляске на акцию поддержку марихуаны, как пример положительного влияния каннабиса. Из-за травмы мужчину мучают постоянные судороги и боль, снять которые помогают лишь конопля. Для нашего уголовного кодекса этот человек с инвалидностью – правонарушитель. Хотя в мире таким пациентам марихуану давно выписывают в рецептах.

К слову, канадская компания AHLOT (A Higher Level Of Thought) из Торонто ищет желающих стать профессиональным дегустатором конопли: за работу обещают платить 50 долларов в час.

Опубликовано Октябрь, 27 в 19:13



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