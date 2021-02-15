Замороженные вареники и равиоли: как в Украине готовят полуфабрикаты

В Украине становятся все популярнее полуфабрикаты. Украинские традиционные вареники, а также пельмени и драники граждане не готовят самостоятельно, а покупают их в супермаркетах. Также они заказывают в ресторанах замороженные равиоли или круассаны, что позволяет быстро побаловать себя блюдами иностранной кухни.

Цены на такие продукты высокие. Но какое у них качество? На производствах уверяют, что используют только свежие продукты для изготовления полуфабрикатов, не добавляют никаких усилителей вкуса и эмульгаторов.

Во время приготовления используют как специальное оборудование, так и труд сотрудников.

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Украинцы отмечают, что покупают такие товары для экономии времени и сил. Они спасают, когда график слишком насыщенный и нет времени на приготовление пищи.

Полуфабрикаты стали и превосходной бизнес-идеей для некоторых граждан страны и помогли им выжить во время локдауна.

Полуфабрикаты в Украине

По словам диетологов, полуфабрикаты не теряют своих полезных свойств.

Добавлять их в рацион даже полезно.

Подробнее о том, как правильно употреблять полуфабрикаты, читайте на Фактах ICTV.

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