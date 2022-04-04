Уморить голодом военную машину Путина: как мир отреагировал на Бучанскую резню

В ритуальной службе Бучи насчитали 340 тел убитых гражданами.

Сотрудники ритуальной службы продолжают собирать тела погибших на обочинах, дворах и братских могилах, чтобы идентифицировать и захоронить.

— Приблизительная цифра 340 человек, именно за эти дни. Это еще не все. Мы не успеваем. Как минимум 20 адресов на завтра точно есть. Многих похоронили в огородах, во дворах. Количество мы еще не можем определить, – сказал работник ритуальной службы.

Ранее глава британской разведки Ричард Мур заявил, что казни гражданских входили в планы путинского вторжения в Украину. По его словам, режиму Владимира Путина не разрешат скрыть свою причастность к этим зверствам.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине нужно три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие. Так польский лидер отреагировал на страшные кадры из Бучи.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на Киевщине назвал самой жестокой за последние десятилетия расправой над мирными жителями в Европе.

Премьер Канады Джастин Трюдо пообещал сделать все возможное, чтобы привлечь кровавых убийц к ответственности.

Зверства оккупантов под Киевом практически единодушно осудили и другие мировые лидеры.

Ударом под дыхание резню в Буче назвали в Соединенных Штатах. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал зафиксировать все зверства, совершенные российскими военными против гражданского населения.

– Вы не можете не видеть в этих изображениях удара под дыхание. С момента агрессии мы вышли и сказали, что русские солдаты совершили военные преступления. Мы работаем над тем, чтобы задокументировать их, чтобы передать имеющуюся информацию ответственным органам, — сказал госсекретарь Блинкен.

Зафиксировать зверства и усилить антироссийские санкции, пообещал немецкий канцлер Олаф Шольц.

Глава правительства страны, которая остается одной из немногих в Европе, до сих пор ищет позитива в сотрудничестве с Россией, сказал, что шокирован жуткими кадрами из Бучи. Но пообещал наложить на Кремль новый пакет карательных мер.

– До нас доходят ужасные кадры из Украины. Мы видим десятки расстрелянных мирных жителей в Буче, районе севернее Киева, который еще несколько дней назад контролировали российские военные. Улицы завалены телами, повсюду импровизированы захоронения. Речь идет о женщинах, детях и стариках. Убийство мирного населения – военное преступление, – сказал Олаф Шольц.

Резней увиденное в Буче назвал председатель Европейского совета Шарль Мишель. И тоже пообещал санкции. Провести независимое расследование убийств в Киевской области призвала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Ошеломлена сообщениями о невыразимых ужасах в районах, из которых выходит Россия. Срочно требуется независимое расследование. Причастные к военным преступлениям будут соответствовать, – заявила Урсула фон дер Ляйен.

К карательным мерам против РФ хочет присоединиться Великобритания. Глава британского правительства Борис Джонсон пообещал Украине – оборонную и гуманитарную поддержку, России пригрозил болезненными последствиями.

— Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также расширяем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах, – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Присоединиться к новым карательным мерам против РФ готова Япония.

— Мы должны решительно осудить проблемы с правами человека и действия, нарушающие международное право. Что касается дальнейших санкций, Япония будет твердо выполнять то, что она должна делать, комплексно наблюдая за ситуацией и сотрудничая с международным сообществом, — сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Между тем, о том, что Владимир Путин знает о казнях гражданского населения – говорят в британской разведке. Более того: глава Ми-6 Ричард Мур говорит, что российский президент сам их и планировал.

Но, несмотря на заявления европейских политиков, только польский премьер Матеуш Моравецкий назвал действия российских военных на Киевщине геноцидом.

После появления улик российских зверств в Украине президент Украины Владимир Зеленский назвал это именно геноцидом.

Фото: Генштаб ВСУ

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