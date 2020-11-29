Заказывают даже в Канаде и Австралии. Во Львове мастер возрождает древние лиры

Магические звуки древнего инструмента возрождает львовский лирник Гордей Старух. В коллекции мастера более сотни эксклюзивных инструментов.

Ремеслом он занимается более 10 лет. За это время его музыкальные инструменты разошлись не только Украиной, а всем миром.

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Гордей Старух — музыкант, скульптор и вот уже более 10 лет — мастер по изготовлению лир. Он ломает все стереотипы — молодой, энергичный, с пирсингом в ухе и азартом в глазах.

Мужчина пишет песни и мастерски объединяет давний инструмент с современным звучанием. А еще музыкант сам производит лиры.

Работает в мастерской своего деда, известного львовского скульптора Эммануила Мисько, который был мастером мирового уровня. Именно от него Гордею передалась любовь к творчеству.

Мастер изготавливает лиры по древним украинским технологиям и добавляет нотки современных инструментов. В одном экземпляре может быть полтысячи элементов. Чтобы на нем играть, надо одновременно крутить ручку и нажимать на пластинки.

Из-за особого антуража лиры Гордея разлетаются по всему миру. Их заказывают в Германии, Польше, Канаде, Австралии и США. В основном покупают начинающие музыканты или коллекционеры.

За последние годы благодаря соцсетям спрос на лиры растет по всему миру, людям хочется иметь то, чего нет у других. А лира, как оказалось, — именно такой инструмент.

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