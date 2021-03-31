Заказное убийство заместителя мэра в Черкассах: дело передали в суд

Детективы Государственного бюро расследований 31 марта передали в суд дело о покушении на убийство заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнара.

В ходе расследования было установлено, что чиновника планировал убить один из депутатов горсовета.

Для этого мужчина попросил знакомого найти исполнителя и пообещал заплатить $2,5 тыс.

Депутат тщательно готовил убийство конкурента: первую хотел сделать это серной кислотой, затем согласился на то, чтобы киллер воспользовался ножом. Главное — чтобы жертва страдала.

Правоохранители провели спецоперацию и имитировали убийство заместителя мэра. Фотография убедила заказчика и он заплатил часть из обещанных за убийство денег. После этого местного депутата и задержали.

Его обвиняют в законченном покушении и организации умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью. За это депутату грозит 15 лет тюрьмы.

Заказное “убийство” Юрия Ботнара

Инцидент с заказным убийством Юрия Ботнара произошел летом 2020 года.

Утром 16 июля об исчезновении своего заместителя сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

По этому факту было открыто уголовное производство.

Тем временем следователи ГБР сумели предупредили убийство Юрия Ботнара и разоблачить заказчика. Его имя не разглашается.

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