Заброшенные тропы и отсутствие связи: реалии туристических маршрутов в Карпатах

Выжить в Украинских Карпатах. Ежегодно туристов в горах все больше и больше. Каждый мечтает покорить Говерлу или прогуляться горным хребтом.

Но мало кто заботится о безопасности. Это касается и самих туристов, которые часто преувеличивают свои возможности, и государства, которое должно заботится об обустройстве дорожек, подъездов, связи.

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Большинство популярных на Прикарпатье маршрутов пролегает по территории Яремчанского национального парка. Поэтому парк обязан их обустраивать. Но вместо этого тропы до сих пор без мобильной связи.

На Прикарпатье более 1200 километров промаркированных горных маршрутов. Несколько лет назад их обустроили на средства европейских грантов, а вот ухаживать за ними некому. Деньги ни облгосадминистрации, ни туристические компании не выделяют.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Карпатах выпало полметра снега.

Опубликовано Октябрь, 21 в 15:18



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