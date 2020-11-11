Занятия спортом во время карантина: умеренные нагрузки помогают восстановиться после болезни

На днях журналисты посетили спортивный клуб Sport Life, чтобы ознакомиться с работой фитнес-центров и узнать, чем сейчас живет сеть в непростые карантинные времена.

Как рассказывают представители клуба, умеренные нагрузки не только улучшают иммунитет, а и помогают восстановиться после болезни.

Поэтому в Sport Life надеются, что здоровый образ жизни и занятия спортом – будут способствовать укреплению иммунитета даже во времена борьбы с Covid-19.

А в Житомире недавно открыли новый фитнес-клуб сети Sport Life.

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