Экономия до 40% энергии: в университете Шевченко утеплили два корпуса

Корпуса Киевского университета имени Шевченко построены почти 40 лет назад по так называемому кубинскому проекту. Здания рассчитаны на тропический климат, а не украинские морозы. Поэтому, зимой во многих аудиториях не более 10 градусов тепла.

С началом весны в университете стало значительно теплее, и теперь так будет всегда. Потому что университет принял участие в государственной программе по уменьшению вредных выбросов, деньги от которой пойдут на тепломодернизацию.

Испанцы купили украинские квоты на парниковые газы еще 10 лет назад. Однако к реальным делам дошли лишь 3 года назад и вот только теперь на 2 факультета Киевского университета выделили 5,5 миллионов евро.

К концу 2019 планируют провести масштабный ремонт и модернизацию теплосетей на механико-математическом и кибернетическом факультетах. Заменят окна, все коммуникации, систему вентиляции, утеплят стены, перекрытия и подвал.

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Термомодернизация позволит сэкономить 40% энергии.

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