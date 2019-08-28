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Факты / Видео / Украина / Общество

Заплатили за 5 домов, а отремонтировали один! Как в Николаеве мошенники обманули горсовет

В Николаеве крыши протекают после капитального ремонта. От недобросовестных подрядчиков страдают сотни горожан, а бюджет из-за некачественной работы недосчитывается миллионов гривен.

После некачественного ремонта кровли в квартире Олега Крепко с потолка течет по стенам. Его соседка Ольга в отчаянии: за 30 лет трижды ремонтировала крышу за свой счет. и теперь снова нужно ладить самостоятельно.

Дождь заливает и оборудование лифта. Люди рискуют остаться без подъемника. За капитальный ремонт крыш 5 домов одесская фирма Авалон-Строй получила из городского бюджета более 2 млн грн. Однако отремонтировали только один, и то – некачественно.

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Работники исчезли сразу, как фирма получила от заказчика – департамента ЖКХ – почти всю сумму. Чиновники сетуют на несовершенство системы тендерных закупок Прозоро, что позволяет мошенникам выигрывать конкурс просто с наименьшей ценой.

Сотрудница технадзора, что приняла некачественную работу, уволена, – сообщили чиновники. Недобросовестным подрядчикам отправили жалобы, но одесская фирма исчезла. Поэтому, деньги не вернет, и департамент ищет средства для завершения ремонтов. Такая ситуация в Николаевском горсовете не впервые, и пока никто ни за что не наказан.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как не попасть на крючок мошенников, покупая новое жилье.

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