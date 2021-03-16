Заполненные больницы и нехватка кислородных точек: ситуация с Covid-19 на Харьковщине

Ситуация с коронавирусом в Харьковской области достаточно напряженная. Реанимации Харьковской областной инфекционки заполнены, а каждый третий пациент — моложе 40-ка лет. Поэтому все 300 коек в медучреждении заняты.

Из-за перегрузки аппараты ИВЛ часто выходят из строя. В то же время кислородных концентраторов хватает, но они не способны предоставить необходимое количество кислорода десяткам больных. Поэтому пациентов приходится подключать к кислородным точкам, которых всего 67 и этого мало.

Еще осенью областные чиновники обещали проложить сеть почти на 150 кислородных точек и построить новую операционную с реанимацией, но работы начали только в феврале. Если дополнительные кислородные трассы подключить планируют через две недели, то ремонт реанимации с операционной будет длится еще несколько месяцев.

В то же время в облгосадминистрации ситуацию называют контролируемой. Не признают и проблем с загруженностью больниц. Хотя в областном диспансере радиационной защиты заполненность 105%, там доставляют почти 30 дополнительных коек.

Между тем мэр столицы Виталий Кличко также сообщил, что Covid-койки в Киеве закончатся через несколько дней. Это может произойти, если высокие темпы распространения вируса и количество госпитализаций за сутки будут оставаться на таком же уровне, что сейчас.

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