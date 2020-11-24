Рост смертности и перерасход кислорода: как борются с коронавирусом в регионах

Коронавирус в Украине не отступает и продолжает устанавливать неутешительные антирекорды.

В Киеве за минувшие сутки вирус обнаружили еще у 1 422 больных, и 30 умерли.

В Днепропетровской области чуть меньше тысячи инфвикувань, половина из которых — в Днепре. По сообщениям ОГА, планируется перепрофилировать еще 5 учреждений для лечения инфицированных.

В Ровенской области продолжают разворачивать дополнительные места каждой из 15 Covid-больниц. Власти призывают заведения торговли и услуг соблюдать приоритетных часов для пенсионеров.

Критическая ситуация в Харьковской области: медучреждения области и города заполнены, а две больницы Укрзализныци сих пор не могут открыть на прием больных коронавирус. Сейчас в регионе уже 250 летальных случаев на миллион населения.

Ивано-Франковск остановил госпитализации в Центральную городскую больницу. Медучреждение сообщило об огромном количестве пациентов, нуждающихся в кислородной дотации: в больнице перерасхода кислорода более чем в 60 раз.

Между тем главный санврач Виктор Ляшко призывает украинцам сдавать тесты на коронавирус даже при симптомах ОРВИ, а глава Минкульта Александр Ткаченко просит правительство ввести двухнедельный локдаун на новогодне-рождественские праздники.