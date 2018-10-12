Пригласи меня с войны: в Киеве устроили бал ко Дню защитника Украины

В Киеве сегодня устроили Бал. Приурочен он ко Дню защитника Украины. 20 пар сошлись в танце, чтобы рассказать свои истории с передовой. Название балу тоже дали тематическое: Пригласи меня с войны.

Волонтеры, военные корреспонденты и врачи – пригласили с войны к танцу наших героев – ребят, которые защищают нашу страну на Донбассе.

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Это не просто па. В танце пары рассказывают истории своей жизни. О борьбе на войне, о том, что где бы ты ни был – никогда нельзя сдаваться.

Организаторы – Украинские Амазонки – хотели таким образом привлечь внимание к проблемам реабилитации участников боевых действий.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что подарить любимому на День защитника Украины.

Опубликовано Октябрь, 12 в 21:52



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