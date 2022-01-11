Запуск национального авиаперевозчика: каким будет флот самолетов и когда первый рейс

Амбициозная идея президента Владимира Зеленского создать украинского государственного авиаперевозчика постепенно начинает воплощаться в жизнь.

Компания имеет утвержденное название – Ukrainian National Airlines (Украинские национальные авиалинии, ЮНА) и уже юридически сформирована.

К Новому году государство успело выделить на него полмиллиона гривен. И уже в январе, как анонсируют в профильном министерстве, отечественная авиакомпания должна заработать.

Какой будет ЮНА – пока есть приблизительное видение. Флот компании в перспективе должен насчитывать от 17-ти до 22-х самолетов. Такого количества должны достичь поэтапно за пять лет.

Государственный перевозчик должен выполнять как внутренние рейсы, так и международные. В планах за следующие пять лет – более 40 направлений, среди которых и дальнемагистральные в США и Канаду.

Сейчас в Министерстве инфраструктуры есть две предварительные договоренности – с отечественным авиагигантом ГП Антонов и французским мировым производителем – по строительству самолетов для нового перевозчика.

– Прежде всего это все-таки о намерениях, намерениях публичных. Но они нам сейчас нужны, чтобы изучить конкретные предложения. Ибо никто не продает самолеты так, как мы покупаем макароны в магазине. За этим стоит длительный переговорный процесс, — отметила советница министра инфраструктуры Украины Александра Азархина.

На ГП Антонов, в свою очередь, убеждают, что строить самолеты для авиаперевозчика готовы. В настоящее время речь идет о пяти пассажирских Ан-158. Один из них смогут сдать через год.

Сейчас в цехах есть готовые каркасы – это самолеты, которые в свое время строили для лизинговой компании. Заказчик их не оплатил, и шесть лет они просто стоят. Заменить российские детали в них проще. Электроника подойдет от импортозамещенных Ан-178, которые сейчас строят для Министерства обороны Украины.

– Сегодня весь планер практически на 90% готов. Остается только его укомплектовать. Мы готовы его укомплектовать всем сертифицированным оборудованием. То, что там поставлена задача за три года сделать пять самолетов, – это вполне по силам для “антоновцев”, — рассказал директор программы Виктор Казуров.

Планы – амбициозные: первый самолет Ukrainian National Airlines должен подняться в небо уже летом этого года. А потому очевидно, что начинать будут с подержанного флота. На первые суда заложено 2 млрд грн.

– Из-за пандемии многие авиакомпании отказываются от своих самолетов, и на рынке сейчас есть избыток самолетов. Самолет можно взять в аренду, в лизинг за гораздо меньшие деньги, чем это было до пандемии, – объяснил авиаблогер Владимир Беленький.

В Министерстве инфраструктуры уверены, что перевозчик Ukrainian National Airlines станет прибыльным уже через пять лет. А вот эксперты авиарынка говорят, что государственной авиакомпании конкурировать будет сложно, особенно с крупными международными перевозчиками.

– На сегодняшний день острой необходимости создавать новых игроков нет. Поскольку на украинском рынке работает уже пять средних и крупных авиакомпаний, которые закрывают все потребности, — считает эксперт авиарынка Богдан Долинце.

В настоящее время Украина инвестирует в развитие региональных аэропортов. Очевидно, что ЮНА должна соединить не только города-миллионники, но и меньшие областные центры, куда сейчас не летают украинские компании.

В странах Европы многие авиаперевозчики начинали как государственные, но впоследствии часть выкупали частники. В Мининфраструктуры не исключают и такого сценария в будущем.

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