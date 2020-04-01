Зараженные семейные врачи и особый режим — ситуация с Covid-19 в регионах

В Черновицкой области введут особый режим въезда и выезда. Соответствующее решение сегодня приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Киев остается лидером по количеству больных. Далее следуют Черновицкая, Тернопольская и Ивано-Франковская области. На Тернопольщине уже 98 случаев, очаг возгорания — Монастыриский район. Официально подтверждено более полусотни инфицированных. У них насчитали более трех тысяч контактов.

Covid-19 болеют десятки семейных врачей, поэтому спасать людей никому, им на подмогу приезжают медики из других районов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.