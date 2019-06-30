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Заработок для школьников во время летних каникул: как устроиться и сколько можно заработать

Заработать во время летних каникул. Об этом мечтают многие подростки и молодые люди, которым хочется и отдохнуть-погулять, и чтобы денег в родителей не выпрашивать.

Кропивницкая молодежь умудряется за десять дней заработать в среднем полторы тысячи гривен. И этот заработок – официальный.

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Немного документации, разрешение от родителей, медицинская справка и справка из школы, паспорт, идентификационный код – и школьники официально устроены на работу.

Работу в Кропивницком предоставляет коммунальное предприятие по благоустройству. Каждое утро раздают инвентарь и определяют план действий. На работу приходится ходить к восьми утра. Работают по 4 часа ежедневно, до 12. Отработать нужно десять рабочих дней.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, где школьникам найти работу и не быть обманутым.

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