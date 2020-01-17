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Факты / Видео / Украина / Общество

Зарабатывают $3 тыс. в месяц. Как работает наркобизнес в Украине

Наркотики в Украине можно приобрести прямо в интернете, а адрес напишут на стене вашего дома. Продавцы работают в сети, а свое зелье оставляют в оговоренных места, делают так называемые закладки. Часто их устраивают возле домов или даже на территории детских садов и школ.

Количество наркозависимых в Украине ежегодно только растет. По официальным данным Минздрава в Украине почти 400 тыс. инъекционных наркоманов, количество тех, кто принимает наркотики другим способом по оценкам экспертов около 2 млн. Чаще всего наркотики покупают подростки, для них наркотик – это способ самовыражения. Детали в сюжете Владислава Круглова.

Напомним, на Буковине следователь полиции организовал сбыт наркотиков.

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На Буковине следователь полиции организовал сбыт наркотиков

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