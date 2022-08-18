Зарплата до 30 тыс. грн: на Закарпатье активно ищут работников

На Закарпатье более ста предприятий ищут работников. Не хватает персонала местному и релоцированному бизнесу. Из охваченных войной украинских городов и сел сюда переехало больше всего в стране компаний – более 420. В результате здесь создано восемь тысяч рабочих мест. Пять тысяч человек переехали вместе с предприятиями. Сейчас нужно еще около трех тысяч специалистов, преимущественно рабочих профессий. Больше всего в списке вакансий — швеи, деревообработчики и вязальщики жгутов.

Предприятиям требуются квалифицированные работники, их тщательно подбирают. Есть узкие специалисты, которых в области не найти. Поэтому уже более 500 безработных переквалифицировались, прошли обучение и стажировку.

– Перепрофилировать – это не долгое время. Если человек специалист, то в наше время 30-45 дней и человек будет уметь это делать. Главное, чтобы хотела, – говорит директор Закарпатского областного центра занятости Юрий Фущич.

До полномасштабной войны закарпатцы жаловались на нехватку вакансий, теперь их достаточно. Чтобы легче было устроиться, в регионе усиливают коммуникацию бизнеса с общинами. А в Ужгородском университете переформатируют специальности под нужды.

— Физико-математические, технические разные образования. Для того чтобы эти дети, которые сегодня учатся на 3-4 курсе, чуть-чуть меняли профиль. И когда эти крупные предприятия, которые на территории Закарпатья начинают работать, они получали квалифицированного работника, – рассказывает председатель Закарпатской ОВА Виктор Никита.

На Закарпатье предлагают среднюю зарплату – 16 тыс. грн, больше всего – 30 тыс. грн обещают главному инженеру строительной фирмы.

Читайте Почему выплаты по безработице задерживают и как регулярно получать пособие

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.