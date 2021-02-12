Зарплата Зеленского: сколько президент и его помощники заработали в январе

За первый месяц 2021 года президент Украины Владимир Зеленский получил 22,5 тыс. грн заработной платы, сообщает Государственное управление делами.

Это одна из самых маленьких зарплат в Офисе президента. Больше всего за январь заработал руководитель аппарата Алексей Днепров — более 74 тыс. грн.

Немного меньше в январе было у его заместителя — около 60 тыс. Грн. А заместителю руководителя ОП Олегу Татарову начислили всего 22 тыс. грн.

В целом зарплата всех работников Офиса президента обошлась налогоплательщикам в более чем 14 млн грн.

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Согласно декларации президента Владимира Зеленского, в 2019 году доходы главы государства и членов его семьи составили более 28,6 млн грн.

В частности, в период с мая по декабрь 2019-го он заработал на посту президента 208 787 грн.

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