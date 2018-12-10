Зарплаты до 200 тыс. грн. и гибкий график. Как работают программисты в Украине

Программисты, айтишники, вебмастеры – их называют по-разному. Сейчас они отмечают еще одну версию профессионального праздника. Ведь именно в этот день более двухсот лет назад британская программистка Ада Лайвлес написала первую в истории компьютерную программу и напророчила революцию, вызванную электронными машинами.

Настоящая IT-революция и в Украине – отрасль динамично растет и в настоящее время входит в тройку индустрий с наибольшей долей в ВВП страны. Превышает 3% и уступает только аграрному комплексу и металлургии.

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Зарплаты новичков стартуют от 8 тыс. грн. Программист базы данных – стоит 12-17 тыс., специалист по бухгалтерским программам – от 20 до 40 тыс. Руководители IT проектов получают почти 200 тыс. Но не только зарплаты привлекают молодежь в IT – это гибкие графики, творческие задачи и креативные офисы.

Сейчас в Украине официально 150 тыс. айтишников. В ближайшие годы их станет еще на 100 тыс. больше. Поэтому IT бум на рынке труда сохранится. Хотя и трансформируется.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что СБУ провела обыски в IT-компании Letyshops.

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