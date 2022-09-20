Заряжает сразу 58 телефонов и Starlink: в Ровенской области разработали портативные аккумуляторы

В Ровенской области производят современные портативные зарядные станции. Они могут одновременно заряжать более полусотни мобильных телефонов, Starlink, квадрокоптеры и остальное специальное оборудование, которое помогает уничтожать оккупантов.

К изготовлению таких мощных зарядных станций ребята из Млынова взялись почти сразу после начала войны, ведь очень хотели помочь нашим военным.

– Этот аппарат может зарядить 58 телефонов, а также может питать Starlink и автомобильные компрессоры, заряжать рации и квадрокоптеры, – говорит соавтор разработки Сергей Титков.

Зарядные станции небольшого размера, легкие и запросто помещаются в рюкзак. Корпус не опасается дождя, а это важно для военных на передовой. Для них был разработан и портативный электрический генератор.

— У генераторов какие минусы – надо горючее дозаправлять, он шумный и от него есть выхлопные газы. А этот аппарат полностью бесшумен, у него 8 розеток, в которых сразу 220 правильной формы сигнала, – добавляет Титков.

Заряжаются устройства и от солнечных панелей, которые здесь также производятся как элемент питания. Благодаря разработке военные могут всегда быть на связи, а их оборудование – работать без доступа к электросети.

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