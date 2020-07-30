Заряжается от розетки и имеет сердце Tesla: в Николаеве построили электрокатер

Электрический катамаран с сердцем-аккумулятором от Tesla построили в Николаеве. Местные предприниматели искали катер для речных перевозок, который уменьшит расходы на топливо.

Подобные суда иностранного производства стоят от €700 тыс.

Поэтому мужчины вспомнили инженерное образование и вместе с судостроителями спроектировали отечественный катер, какой легкий, экономичный и экологичный. Сейчас этот речной трамвайчик любимец горожан.

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Дополнительную энергию дают солнечные панели по бортам и на крыше. 36 батарей из отдельных фотоэлементов предприниматели паяли сами.

Электрокатер николаевского производства единственный в Украине. Поэтому, инженеры-предприниматели совершенствуют конструкцию и ищут инвесторов для серийного производства.

А николаевский пенсионер сделал электромобиль из мусора. В ход пошла фанера от старого дивана и ящика из-под электрического пианино. Из магазина в машине только двигатели и аккумуляторы.

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