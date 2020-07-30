Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Заряжается от розетки и имеет сердце Tesla: в Николаеве построили электрокатер

Электрический катамаран с сердцем-аккумулятором от Tesla построили в Николаеве. Местные предприниматели искали катер для речных перевозок, который уменьшит расходы на топливо.

Подобные суда иностранного производства стоят от €700 тыс.

Поэтому мужчины вспомнили инженерное образование и вместе с судостроителями спроектировали отечественный катер, какой легкий, экономичный и экологичный. Сейчас этот речной трамвайчик любимец горожан.

Смотрите: Речные перевозки не такие и прибыльные: проблемы бизнеса на воде в Николаеве

Дополнительную энергию дают солнечные панели по бортам и на крыше. 36 батарей из отдельных фотоэлементов предприниматели паяли сами.

Электрокатер николаевского производства единственный в Украине. Поэтому, инженеры-предприниматели совершенствуют конструкцию и ищут инвесторов для серийного производства.

А николаевский пенсионер сделал электромобиль из мусора. В ход пошла фанера от старого дивана и ящика из-под электрического пианино. Из магазина в машине только двигатели и аккумуляторы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Речные перевозки не такие и прибыльные: проблемы бизнеса на воде в Николаеве
Речные перевозки не такие и прибыльные: проблемы бизнеса на воде в Николаеве
На Николаевщине пенсионер сделал электромобиль из дивана и пианино
На Николаевщине пенсионер сделал электромобиль из дивана и пианино
НИБУЛОН построит патрульные пограничные катера для Украины в рамках украинско-французского контракта
НИБУЛОН построит патрульные пограничные катера для Украины в рамках украинско-французского контракта
США одобрили продажу Украине 16 катеров Mark VI — что это за машины
США одобрили продажу Украине 16 катеров Mark VI — что это за машины
ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров
ВМСУ испытали защиту для новых артиллерийских катеров
Погода в Николаеве: ветер снес палаточный городок ВСУ, 250 деревьев, люди без отопления
Погода в Николаеве: ветер снес палаточный городок ВСУ, 250 деревьев, люди без отопления
Эстетические материалы вместо старых шин: как в Николаеве благоустраивают детплощадки
Эстетические материалы вместо старых шин: как в Николаеве благоустраивают детплощадки
Катер Бердянск в 2018 обстрелял российский вертолет — экспертиза
Катер Бердянск в 2018 обстрелял российский вертолет — экспертиза

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка