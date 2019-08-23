Заседание Верховной Рады 29 августа: утвержден план работы

Сегодня на подготовительном заседании новоизбранные депутаты таки согласовали, как будут работать 29 августа и выбрали временное руководство.

Но политики признаются, что договориться о будущем формате работы новой Рады было нелегко. Мол, на рабочих подгруппах вновь избранные депутаты согласовывают одно, а на финальном заседании кардинально меняют позицию. Наиболее обсуждаемый вопрос – количество и название парламентских комитетов. В Европейской солидарности возмущены, что в будущей Раде не будет комитета ветеранов.

Разочарований своих не скрывали и в партии Оппозиционная платформа – За жизнь. Им не нравится, что проблемами Донбасса не будет заниматься отдельный комитет.

Но, несмотря на разногласия и споры, подготовительная депутатская группа таки приняла решение. Количество парламентских комитетов уменьшится с 27 до 23. Хотя не исключают, что со временем их количество может увеличиться.

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Далее депутаты озаботились сугубо первым заседанием нового созыва. За считанные минуты они выбрали временное руководство Верховной Рады. Президиум возглавил председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков. Также на заседании политики определились и со счетной комиссией. Она после запуска парламента займется выбором должности спикера и его заместителей. В Батькивщине уже заявили, что претендовать на эти должности не будут.

Что же касается самого торжественного заседания, то о нем вновь избранные депутаты говорят неохотно. Не разглашают и количество приглашенных гостей. Заседание новой Рады откроет нынешний спикер Андрей Парубий. Депутаты примут присягу, а хор Веревки традиционно исполнит гимн Украины.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что схема размещения депутатских фракций в сессионном зале Верховной Рады утверждена.

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