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Факты / Видео / Украина

Засечь огневые точки противника: как бойцы приспосабливаются к обстрелам

На фронте снова потери, один боец погиб и один ранен. В течение суток враг 17 раз нарушал режим прекращения огня. С минометов калибра 120 и 82 мм оккупанты обстреливали наши позиции вблизи Водяного, Троицкого, Лебединского и Золотого-4.

Крупнокалиберные пулеметы, подствольные и ручные гранатометы, снайперское и стрелковое оружие применяли у Новотроицкого, Марьинки, Новомихайловкого, Новолуганского, Майорска и Новозвановки.

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Знать огневые точки противника – это искусство войны, когда во время обстрела вместо бегства в укрытие армеец наоборот, наблюдает, засекает, высчитывает.

Именно обстрелами из автоматических гранатометов, противник вызывает украинских военных на огонь в ответ, когда из других огневых позиций притаилось серьезное оружие.

Пуля калибром 12,7 способна пробить броню и нанести непоправимый ущерб для живой силы. Разрабатывалась для крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ружей, теперь вручную переработана для снайперов.

Но для снайперов цель – это не все огневые точки, а все живые мишени на позициях.

Именно в такие моменты для командира в приоритете не только отразить атаку врага, а оставить целым и невредимым личный состав.

Напомним, 29 августа прошла пятая годовщина Иловайского котла, самой масштабной трагедии во время войны на Донбассе.

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