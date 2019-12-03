Основанная 440 лет назад Острожская академия отмечает 25 лет возрождения

Основательница высшего образования – Острожская академия, первый и старейший университет Украины и Восточной Европы, была заложена князем Острожским более 440 лет назад. Среди выпускников – гетманы, первый ректор Киево-Могилянской академии, писатели и другие известные фигуры, которые изменили историю Украины.

Студенты здесь изучали семь свободных и 3 высших науки. Овладевали пять языков – славянский, польский, древнееврейский, греческий и латынь.

Сейчас 18 специальностей здесь овладевают почти 3 тыс. студентов со всей Украины. Современные студенты не менее жаждущие знаний.

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Но, просуществовав 60 лет, в середине 17-го века заведение закрыли. Только 1994 году Острожскую академию взялись возрождать. С тех пор, за 25 лет, она возобновила былую славу. Рядом со столетними зданиями возвели новые. В этом году открыли современный корпус, архитектура которого поражает. Просторные аудитории, оборудование, места для отдыха студентов. Здесь продумали все до мелочей, чтобы обучение было качественным и комфортным.

Сам Острог – небольшой, здесь живут почти 15 тыс. человек. Университет как главная артерия и для города.

Здесь организуют экскурсии, открывают центры, ищут новые экспонаты для своих раритетных коллекций. И не останавливаются ни на минуту, потому что цель высока.

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