Средства защиты на вес золота: как Интерпайп помогает врачам бороться с Covid-19

Пока в Украине ежедневно фиксируют резкое увеличение количества больных коронавирусом, в больницах вновь возникли проблемы с нехваткой врачей, кислородным оборудованием медучреждений и средствами индивидуальной защиты.

Так, в Харькове врачи истощены, в медучреждениях не хватает коек. Нужны и средства защиты работников — нынешних запасов хватит на месяц.

В Ивано-Франковской области инфекционное отделение Косовской районной больницы переполнено, кислорода тоже хватает. Хотя для больных переквалифицировали еще два, на 110 коек, этого мало. Поэтому пациентов отправляют в соседние районы.

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Больше больных становится и в Днепропетровской области. Медики работают на пределе своих сил, а средства защиты здесь на вес золота. Чтобы защитить врачей от возможного инфицирования, украинская промышленная компания Интерпайп передала заведению тысячи защитных халатов, масок и перчаток.

Компания поддерживает больницы с начала пандемии. Только в Днепропетровской области помощь получили более двадцати медучреждений. На этот раз большую партию средств защиты получат семь больниц областного центра — на сумму более 1 млн 600 тыс грн. Всего на борьбу с коронавирусом в Украине компания Интерпайп вместе с фондами Елены Пинчук и Виктора Пинчука выделили почти $10 млн.

Между тем, коронавирусом в Украине за минувшие сутки заболели еще 10 611 человек, с начала пандемии — 489 808. Умерли от болезни 8 947 пациентов, выздоровели — 221 459.

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