Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Политика

Заместитель председателя КСУ Головатый задекларировал храм УПЦ

Заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый задекларировал свой храм Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Прошлой осенью НАПК выявило несоответствие в декларации Головатого более чем на 3 миллиона гривен.

В этот раз он указал, что владеет зданием храма площадью 200 м², который расположен в поселке Ольховая Черкасской области.

Также в декларации судьи КСУ есть жилой дом площадью 464 м², четыре земельных участка в Киевской области и две квартиры в Киеве.

Декларация Тупицкого

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий задекларировал за 2020 год два земельных участка в Ялте, дом в Киеве, гараж в Донецке и 3,7 млн грн зарплаты.

В Киеве председатель КСУ владеет 60-метровым домом в Конча-Заспе, квартирой на 216 кв. м и земельным участком на 750 кв. м в Василькове Киевской области.

Более подробную декларацию Александра Тупицкого читайте на сайте Факты ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

22 млн дохода, государственная дача и роялти: декларация Зеленского
22 млн дохода, государственная дача и роялти: декларация Зеленского
Более 3 млн грн на счетах, две квартиры и авто: декларация Криклия
Более 3 млн грн на счетах, две квартиры и авто: декларация Криклия
Более 600 тыс. грн дохода, три земельных участка и авто: декларация главного санитарного врача Ляшко
Более 600 тыс. грн дохода, три земельных участка и авто: декларация главного санитарного врача Ляшко
Две квартиры, дом и 14,6 млн грн: декларация министра культуры Ткаченко
Две квартиры, дом и 14,6 млн грн: декларация министра культуры Ткаченко
Более 600 тыс. грн дохода, две квартиры и один участок: Малюська подал декларацию
Более 600 тыс. грн дохода, две квартиры и один участок: Малюська подал декларацию
Комната в общежитии и почти 1 млн зарплаты: декларация главы Пенсионного фонда Капинуса
Комната в общежитии и почти 1 млн зарплаты: декларация главы Пенсионного фонда Капинуса
Указ об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ обжалован в Верховном суде
Указ об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ обжалован в Верховном суде
Золотой слиток, ни одного авто и активы в Италии: декларация Авакова
Золотой слиток, ни одного авто и активы в Италии: декларация Авакова
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка