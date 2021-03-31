Заместитель председателя КСУ Головатый задекларировал храм УПЦ
Заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый задекларировал свой храм Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Прошлой осенью НАПК выявило несоответствие в декларации Головатого более чем на 3 миллиона гривен.
В этот раз он указал, что владеет зданием храма площадью 200 м², который расположен в поселке Ольховая Черкасской области.
Также в декларации судьи КСУ есть жилой дом площадью 464 м², четыре земельных участка в Киевской области и две квартиры в Киеве.
Декларация Тупицкого
Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий задекларировал за 2020 год два земельных участка в Ялте, дом в Киеве, гараж в Донецке и 3,7 млн грн зарплаты.
В Киеве председатель КСУ владеет 60-метровым домом в Конча-Заспе, квартирой на 216 кв. м и земельным участком на 750 кв. м в Василькове Киевской области.
Более подробную декларацию Александра Тупицкого читайте на сайте Факты ICTV.