Засуха в Одесской области: как аграрии планируют увеличивать урожай

Даже ливни не останавливают тотальную засуху в южных регионах. Климатические изменения превращают их в жаркие и выжженные солнцем места, которые постоянно расширяются. В зоне рискованного земледелия сейчас две трети Украины.

В прошлом году в некоторых регионах до четырех месяцев не было дождей. Только в Одесской области за последние два года миллиарды убытков от потерянных урожаев.

Аграрии до настоящего времени закрывают кредиты и пытаются стабилизировать ситуацию. Единственное спасение — восстановление оросительных систем, порезанных на металлолом и уничтоженных после распада союза.

Одесская область стала одним из трех регионов страны, где заработает программа восстановления оросительных систем и мелиорации. Сейчас здесь поливают всего 11% земли, эту площадь планируют увеличить почти наполовину.

В частности, проведут реконструкцию четырех насосных станций и магистрального канала. Предварительная стоимость работ — 200 млн грн. Сейчас аграрии используют два типа орошения:

дождевание — для больших площадей зерновых, стоимость установки на гектар около $2-3 тыс.;

капельная система — в несколько раз дешевле и универсальнее, подходит для посевов, а также садов, овощей и ягод.

Благодаря восстановлению полива уже в следующем году в Одесской области ожидают собрать на четверть больше урожая.

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