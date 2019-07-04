Засыпают смертоносным металлом. Боевики палят из пушки БМП-2

С фронта имеем трагические новости. В Кураховской больнице скончался 25-летний боец ​​Эдуард Лобода. Ранений парень получил накануне у Марьинки. В то же время на самом фронте напряжение тоже не прoходит. С начала суток уже есть десяток провокаций и один раненый защитник. Враг активно бьет по артиллерии, особенно горячо у Марьинки.

На зданиях в промзоне Марьинки, что выходит на Донецк, трудно найти уцелевшее здание. Но боевики и дальше продолжают монотонно засыпать наши позиции тоннами смертоносного металла. Тактику боевиков называют коварной. Особенно беспокоит огонь из автоматического станкового гранатомета.

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Более 30 снарядов прилетело в сторону наших позиций во время последнего обстрела боевиков из пушки БМП-2.

Отвлечься на мгновение от фронтовых будней позволяют четвероногие собратья. Кроме моральной разрядки они еще и сигнализируют бойцам о приближении чужаков.

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