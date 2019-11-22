Затопленные базы и люди в изоляции. Кирилловку и Федотову косу накрыло наводнение

В курортной Кирилловке и на Федотовой косе – наводнение. Затопило несколько баз отдыха. Сорок человек оказались в изоляции – отрезанными от суши.

На их спасение запорожские спасатели уже отправили тяжелую гусеничную технику, ведь проехать подтопленными путями обычным транспортом невозможно.

Наводнение вызвал мощный ветер, который разгулялся на Азовском побережье накануне. Его порывы местами достигают почти трех десятков метров в секунду.

Факты ICTV ранее писали о том, что Венецию накрыло мощное наводнение.

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