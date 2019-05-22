Затопленные дома и поваленные деревья – США страдают от наводнений

После торнадо и снегопадов Соединенные Штаты страдают от мощных наводнений.

В штате Колорадо снегопад вызвал заторы на дорогах и многочисленные аварии. По меньшей мере, полсотни людей срочно эвакуировали, потому что после бури с обильным дождем вода затопила многие дома, повалила деревья, которые повредили помещения и заблокировали дороги.

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Сильно пострадал урожай. Спасатели на лодках осматривают зону бедствия и оказывают помощь пострадавшим.

К слову, следы разрушений оставила серия торнадо в американских штатах Канзас и Оклахома.

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