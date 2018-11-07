Затопленные кабинеты и грибок на стенах: на Волыни затопило школу

На Волыни в поселке Маневичи из-за ремонта крыши затопило школу. Старую кровлю из учебного заведения сняли – и во время обильных ливней с потолка в здание лилось как из ведра.

В воде оказались актовый зал, спортзал, классные комнаты на верхнем этаже. Здесь до сих пор мокрые, покрытые черным грибком стены, воздух тяжелый – потому учеников переселили в другие классы и в школе ввели обучение в две смены.

Читайте: Стрельба в школе США: 1 ребенок в критическом состоянии

Родители детей пускать на обучение боятся – плесенью трудно дышать.

Местные чиновники проблемы не видят – ведь ремонт запланирован, в сроки укладываются – а подрядчик по договору исправит все недостатки. Часть крыши уже сделали – по проекту его утепляют. Но родители уверяют – проводить такие работы в дождь нельзя. Ведь этот материал не любит влаги.

К слову, Факты ICTV сообщали, что на Харьковщине школьники избили 11-летнюю девочку.

Опубликовано Ноябрь, 07 в 11:53



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.