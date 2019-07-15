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Затопленные переходы и рынки. Киев накрыл самый сильный за полвека ливень

Грозы и шквалы. Украинцев предупреждают об ухудшении погоды. Непогода накрыла север и большинство центральных областей. В семи регионах объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Существенно ухудшилась погода и в столице. На улицах – реки воды. Кое-где она достигала метра. Затоплены стихийные рынки, подземные переходы, кое-где разрушился асфальт.

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Дренажная система не успевала справляться с большим количеством воды. Ливень 15 июля уже назвали крупнейшим в столице за последние полвека. Вода затопила почти все районы, а у некоторых на несколько часов даже пропадал свет.

Синоптики обещают, что дождливая погода в столице продержится до конца недели. На 16 июля объявлено штормовое предупреждение.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как ливень затопил Каменец-Подольский и Закарпатье.

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